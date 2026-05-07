映画『SAKAMOTO DAYS』より、本作の舞台裏を捉えたアクションメイキングPV第2弾、アクションシーンの制作過程が垣間見えるメイキングカットが到着した。【動画】大迫力のアクションを支えた練習風景や撮影の裏側満載！アクションメイキングPV第2弾「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）連載の同名漫画を実写映画化。コンビニで働く女性・葵に一目惚れして凄腕の殺し屋を引退し、ふくよかな体型になった主人公・坂本太郎が愛する