北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。××××日本が初出場した１９９８年フランス大会のメンバー発表は、同年６月２日にスイス・ニヨンで行われた。同地での直前合宿には、５月７日に発表した２５選手が参加した。当時の登録メンバーは２２人。岡田武史監督は「外れる