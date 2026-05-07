Boys beの丸岡晃聖（18）が、１年ぶりに本紙に登場した。高校生から大学生になり周囲も大きく変化。「仕事に対する向き合い方がちょっと自分の中で強くなった」とほほ笑む。目標のドラマ出演に向けて「ピアスも開けない」と"宣言"。チャンスを狙い、コツコツと努力を続けている。―今年一番、印象に残っている現場は。「（先輩の）バックにつかせていただいてるので、大体がその中なんですけど、振付師さんや大人の方に言わ