きのう夜、愛知県刈谷市の質店に2人組の男が押し入り、ネックレスなどの貴金属を奪って逃げました。警察が強盗事件として捜査しています。 【現場の画像】愛知･刈谷市の質店に強盗 “無言”でショーケースを割り…ネックレスなどの貴金属を奪って逃走 警察によりますときのう午後7時半過ぎ、刈谷市新栄町の質店に2人組の男が押し入りました。 男らは無言のまま金属製の棒状のものでショーケースを