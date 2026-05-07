7人組グループ・WEST.の藤井流星が7月6日から8月2日まで東京・東京グローブ座ほかで上演するROLL((CAKE))TIMEのメインビジュアルが解禁された。今作は、朝の連続テレビ小説『とと姉ちゃん』や、アニメ『TIGER & BUNNY』やミュージカル『SUNNY』などジャンルを問わず多くの作品の脚本や演出を手掛ける西田征史氏が主演・藤井の熱望に共鳴し、2020年にドラマ＆舞台化で話題となった『正しいロックバンドの作り方』以来6年ぶり