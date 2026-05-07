３日、雲岡石窟を見学する観光客。（大同＝新華社配信）【新華社太原5月7日】中国山西省大同市は今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間に、新たな観光のピークを迎えた。データによると4日午後6時時点で、同市が重点モニタリング対象とする観光地8カ所を訪れた観光客数は、海外からの外国人観光客多数も含め延べ100万人を超えた。歴史的価値の高い都市「国家歴史文化名城」に指定されている大同市は、その奥深い文化的背景