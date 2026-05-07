新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAが出演するライブイベントが、6月9日に東京・SGCホール有明で開催されることが決定した。【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人（MAJノミネート発表会より）同イベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN｜Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』は、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026