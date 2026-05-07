サーティワンの期間限定キャンペーンとして「世界のスイーツフレーバーズ」を開催。世界のおいしさをアイスクリームで表現した限定フレーバーが多数展開されます☆ サーティワン「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーン 販売期間：2026年5月8日（金）〜5月31日（日）販売店舗：全国のサーティワン店舗 サーティワンにて世界のおいしさをアイスクリームで表現した「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペ