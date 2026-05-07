ロックバンド・怒髪天とお笑いコンビ・ドンデコルテが、9月29日に大阪・GORILLA HALL OSAKAで開催される『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-Vol.10』に出演することが決定した。記念すべき10回目の開催で、2組による“念願の初共演”が実現する。【動画】「泣ける」と話題！ドンデコルテ・渡辺銀次が出演するマクドナルドWEB CM『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部-』は、ロックバンドとお笑い芸人による2マン形式のイベントとして2