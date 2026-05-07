福岡ソフトバンクホークスが主催する大型音楽ライブイベント『THE GREATEST ROCK FUKUOKA』に、HOUND DOGとLOUDNESSの出演が新たに決定した。【写真】喜ぶファンに笑顔を見せるレッチリのフリー同イベントは、8月29日にみずほPayPayドーム福岡で開催されるもので、すでにJOURNEY、NIGHT RANGER、BAND-MAIDの出演が発表されている。今回の追加発表により、日本のロックシーンを代表する2組が加わり、国内外のアーティストが一堂