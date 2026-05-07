俳優の唐田えりか（28）が7日までに、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやのYouTubeチャンネルに出演。騒動直後の生活を語った。【写真】派手色ベリーショートヘアを披露した唐田えりか現在、フジテレビで放送中のドラマ『102回目のプロポーズ』で共演中の2人。動画内ではすでに打ち解けてる様子を見せたが、せいやが「助走とかなしで聞きますけど、仕事ないとき何してたんですか？」と直球で質問をぶつけると、唐田は驚きながら