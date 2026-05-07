俳優の染谷将太が主演を務め、“映像化は絶対不可能”とまで言われた衝撃作を映画化した『廃用身』が、5月15日より公開される。このたび、実業家のひろゆきと原作者で現役医師作家の久坂部羊による対談映像が解禁された。【動画】コスパの良い介護のために高齢者の“不要な手足”を切断するのは“是”か“非”か本作は、回復の見込みがない手足を切断することで患者本人と介護者双方の負担軽減を図るという、極端な医療行為に