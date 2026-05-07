富山県内は朝から青空が広がり、すでに夏日を観測しているところもあります。きょうの県内は高気圧に覆われ一日を通して広い範囲で晴れる見込みです。午前11時までの最高気温は、高岡市伏木で25.8、度富山市で25.2度と、すでに気温が25度以上の夏日となっているところもあります。日差しが降り注ぐ中、富山市の富岩運河環水公園では、日傘や帽子で紫外線対策をする人や上着を脱いで歩く人の姿が見られました。この後も気温は上がり