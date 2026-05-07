大型連休もきのうで終わりました。円安や物価が高騰する中、どのように過ごしたか、街の人に聞きました。富山市内の男子学生「東京のほうに行ってフェスを見に行ってました。自分が見たいバンドが見れて、満足だったかなって思います」富山市内の高校生「渋谷スカイとか行きました。めっちゃきれいでしたね、夜行ったんですごく感動しました。」金沢市に住む男性「（東京へ）ももクロのライブ行ってました。ホテルが高くて、どこの