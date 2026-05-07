少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏をめぐり、ニューヨーク州の連邦地裁は6日、エプスタイン氏が拘置所で死亡する前に書いたとされるメモを新たに公開しました。ニューヨーク州の連邦地裁は6日、エプスタイン氏が拘置所で死亡する前に書いたとされる、遺書とみられるメモを新たに公開しました。このメモはエプスタイン氏が死亡する1週間以上前に同じ雑居房にいた受刑者が見つけたとされるものです。メモには「彼ら