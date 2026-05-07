メタルバンドLOUDNESSが8月29日、福岡・みずほPayPayドーム福岡で開催される音楽フェス「THEGREATESTROCKFUKUOKA」に、ロックバンド「HOUNDDOG」とともに出演することが7日、分かった。同フェスには、世界的ロックバンドJOURNEY、NIGHTRANGERに加え、世界的に活躍するガールズロックバンドBAND−MAIDの出演が決定している。LOUDNESSとNIGHTRANGERは今年4月、米ロックフェス「MonsterOfRockCruise2026」で共演