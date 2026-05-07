飼い主さんと意思の疎通をするわんちゃんの光景が、33万再生を超えて絶賛されています。飼い主さんに「お腹空いた？」と聞かれたものの、言葉が使えないわんちゃん。その結果、わんちゃんは『ある方法』で飼い主さんに気持ちを伝えることに。 投稿を見た人からは、「可愛いすぎやろｗ」「色んなおやつ用意して好きなだけ食べさせてあげたい」と、絶賛の声が続々と寄せられることとなりました。 【動画：『お腹空いた？』と