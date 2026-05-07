漫画みたいな「絶望の表情」を浮かべてしまったパグの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で242万5000回再生を突破し、「感情が顔に出すぎw」「眉間にシワがw」「泣きそうじゃん(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『大嫌いな病院』の予約電話を聞いてしまった犬→この世の終わりのような『絶望の表情』】 電話で察する絶望の気配 TikTokアカウント「yumiberonorami