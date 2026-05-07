「目標情報収集用無人機」4機を取得へ航空自衛隊はこのほど、今年度予算の主要事業に「目標情報収集用無人機」の取得を盛り込み、機体のイメージ画像も公開しました。【画像】異形の外観..これが空自が配備する「目標情報収集用無人機」です防衛省は、敵が対応できない遠距離から攻撃を加えることが可能な、スタンド・オフ防衛能力の構築を進めています。「目標情報収集用無人機」は、スタンド・オフ防衛能力の実効性を確保す