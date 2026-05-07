6日夜、愛知県刈谷市の質店に2人組の男が押し入り、ネックレスなどの貴金属を奪って逃走しました。警察が強盗事件として調べています。警察によりますと、6日午後7時半過ぎ、刈谷市新栄町の質店「万盛」に2人組の男が押し入り、金属製の棒状のものでショーケースを割ってネックレスなどの貴金属を奪い、車で逃走しました。奪われた貴金属はおよそ10点、あわせて数百万円相当で、男らは比較的高価な商品が並ぶシ