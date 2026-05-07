名古屋市中区の駐車場で6日夜、18歳の男性が2人組の男に顔を刃物で切りつけられました。警察は殺人未遂事件として、逃げた男らの行方を追っています。中区栄3丁目の駐車場で6日午後10時ごろ、「友人が刃物で刺された」と男性から110番通報がありました。警察が駆け付けると、岐阜県各務原市に住む会社員の男性(18)が、左の頬と鼻から血を流した状態で見つかり病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察