高橋遥人が球界を席巻する無双投球を続けている（C）産経新聞社阪神左腕、高橋遥人が開幕から圧巻の投球を続けている。5月6日に行われた中日戦（バンテリンドームナゴヤ）に先発した高橋は中日打線を相手に108球を投げ散発2安打、無四球10奪三振、3試合連続となる完封勝利をあげた。【プロ野球解説】郄橋遥人が3試合連続完封『あれは打てない…』巨人戸郷が登板も正直…&吉川の状態が心配︎DeNA林はHR15本打て