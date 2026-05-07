6日夕方、金沢市の農道でトラクターが横転し、下敷きになった70代の男性が意識不明の重体となっています。6日午後6時半ごろ、金沢市俵町の農道で「人がトラクターの下敷きになっている」と、近くを歩いていた男性から警察に通報がありました。この事故で市内に住む70代の男性が横転したトラクターの下敷きとなり、病院に運ばれましたが、意識不明の重体となっています。警察によりますと、トラクターを運転していた男性は、農道か