タレントの渡辺満里奈が、７日までに自身のＳＮＳを更新。「ネプチューン」名倉潤との夫婦ショットを公開した。インスタグラムに「５／５は結婚記念日。当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」と書き始めた渡辺。ワインを片手に乾杯する笑顔の写真を載せ、「美味しいお鮨（すし）が食べたい！とずっと私がわめいていたので、今日は鮨！初めて伺ったお店でしたが、アットホームな雰囲気がリラックスできる、とても美