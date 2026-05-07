◇MLB ドジャース12-2アストロズ(日本時間7日、ダイキン・パーク)ドジャース先発のタイラー・グラスノー投手は2回の登板前にまさかの降板となりました。グラスノー投手は初回、アストロズのブライス・マシューズ選手に先頭打者本塁打を浴びますが、続く打者に対して見逃し三振を奪い、通算1000奪三振の快挙を達成します。しかし、チームが同点に追いついた後の2回、グラスノー投手は投球練習中に違和感を覚えたようで、ロバーツ監