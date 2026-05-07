ボーカル・森友嵐士の体調不良のため、４月末に４７都道府県ツアーの和歌山公演、奈良公演を中止したロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」が５日、高知県立県民文化ホールのコンサートでツアー復帰した。現在、バンドは「Ｔ―ＢＯＬＡＮＬＡＳＴＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５―２０２６終章ＳＩＮＧＴＨＥＢＥＳＴＨＩＴＪＯＵＲＮＥＹ４７」と銘打ったラストツアーを敢行中。４月２４日の和歌山公演、翌２５日の