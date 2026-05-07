大分県別府市で51億円をかけた新たな公立図書館が開館して1か月が経ちました。市外からも利用可能で来館者が好調に推移する中、その現状を取材しました。 【写真を見る】“読書離れ”に挑む 別府市の新図書館「こもれびパーク」1日2500人が来館足湯・カフェ・音楽スタジオも備える新拠点の戦略大分 蔵書数は15万冊、新たな共創の場 4月28日、別府市に誕生した「こもれびパーク」は、図書館を核とした複合共創交