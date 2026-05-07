ゴールデンウィーク終了を受け、漫画『葬送のフリーレン』の公式Xで、フリーレンが号泣するアニメ場面カットが公開されると、ネット上で話題になっている。【画像】GW終了でフリーレン号泣（笑）話題のセンス抜群なSNSネタ投稿大型連休明けとなった本日7日、Xでは「GW明け」「連休明け」のワードがトレンド入り。そんな中できのう6日、『葬送のフリーレン』公式Xでは、アニメ初回放送でフリーレンが号泣する名場面カットが公開