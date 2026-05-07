◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）今大会の大きな見所が１５番パー３の大きな池となっている。今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース（Ｃ）開催で、１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された。ティーエリアとグリーンの間には大きな池が広がる