「カブス７−６レッズ」（６日、シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で出場し、２戦ぶりの安打となる適時打を放つなど４打数１安打１打点だった。チームは延長１０回サヨナラ勝ちで８連勝＆本拠地１４連勝を飾った。これで３戦連続のサヨナラ勝ちとなった。鈴木は四回の第２打席には無死一塁で打席に入ると、３球目のスライダーをとらえてレフトへの適時二塁打で追加点をあげた。九回、リリーフ陣が崩れ、同点