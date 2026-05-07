女優の宮崎香蓮（32）が7日までにインスタグラムを更新。挙式を報告した。宮崎は「昨年冬に結婚式を挙げました」と式場で撮影したウェディングドレス姿の写真を複数アップ。「クラシックな雰囲気に一目惚れしたホテルニューグランドにてあたたかく、思い出に残る1日になりました」と感慨深げにつづった。宮崎は06年に全日本国民的美少女コンテスト第11回大会で演技部門賞受賞し、芸能界入り。08年に映画「チェスト！」のヒロイン