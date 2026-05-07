6日夜、金沢市内の山あいで横転したトラクターの下敷きになっている高齢男性が見つかりました。男性はその後、死亡が確認されました。事故があったのは、金沢市俵町の農道です。6日午後6時半すぎ、付近の住民から「トラクターが倒れて、人が下敷きになっている」と、110番通報がありました。警察によりますと、この事故で金沢市の70代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、約8時間半後に死亡が確認されま