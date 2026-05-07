母の日が近づくたび、毎年ちょっとしたプレッシャーを感じる。さて、今年は何を贈ろうか……と。花でいいのか、スイーツが無難なのか、それとも少し気の利いた雑貨か。毎年考えては、結局、無難な「正解っぽいもの」に落ち着いてしまう。そんな自分にもそろそろ飽きてきたので、今年は大きく発想を変えてみることに。ただモノをプレゼントするだけでなく、「プレゼントの渡し方そのもの」にサプライズ要素を加えてしまえばいいんじ