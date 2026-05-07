不二家は、ロングセラー飲料「レモンスカッシュ」の味わいをイメージした「超レモンスカッシュグミ」を2026年5月12日から全国で発売する。不二家のロングセラー飲料「レモンスカッシュ」は、こだわりのレモン果汁を使用した本格的な味わいと、シュワっとはじける爽快感が楽しめる商品。レモンスカッシュのおいしさをイメージした「レモンスカッシュグミ」が昨年に引き続き登場する。◆「超レモンスカッシュグミ」55g、オープンプラ