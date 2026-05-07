ステロイドの副作用を乗り越えたTWICEのジョンヨンが、姉に関するインタビュー中に涙を見せた。5月6日に韓国で放送された人気バラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』。【比較写真】ジョンヨン、副作用太りから激ヤセ…全盛期再到来その終盤に流れた次回の予告編に、女優コン・スンヨンとTWICEジョンヨン姉妹が登場し、話題を呼んでいる。姉のコン・スンヨンは現在、放送中のドラマ『21世紀の大君夫人』で大妃（テビ）役を熱演