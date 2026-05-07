６日、ラーマン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京5月7日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は6日、訪中したバングラデシュのラーマン外相と北京で会談した。６日、ラーマン氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）