久々、ホンダらしいワクワクするクルマ最近、日本でもEVが少しずつ身近な存在になってきたと感じます。海外メーカーからは多くのモデルが輸入され、日本メーカーもラインナップを着実に増やしています。そんな中、今回ホンダから新たにスポーツコンパクトEV『Super-ONE』（以下スーパーワン）が発表されました。【画像】初期からシティターボIIを意識！スポーツコンパクトEV『ホンダ・スーパーワン』全54枚スーパーワンを見てま