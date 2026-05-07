アメリカのベッセント財務長官が来週、日本を訪問し高市総理大臣らと面会する方向で調整を進めていることがわかりました。複数の関係者によりますと、ベッセント財務長官は週明け5月11日から13日の日程で日本を訪問することで調整が進められています。滞在中は高市総理大臣と面会するほか片山財務大臣や日銀の植田総裁との会談も検討されているということです。関係者によりますと、会談では、円安・ドル高が続く為替に加え、14日