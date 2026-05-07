福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスの事故をめぐり運転手の男性が「曲がり切れなかった」などと話していることがわかりました。磐越自動車道・磐梯熱海インターチェンジ近くの上り車線では6日、部活で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。新潟県の高校生、稲垣尋斗さん（17）が車外に投げ出され、亡くなりました。けが人は計20人にのぼっています。捜査関係者によりますと、事故現場には