きのう、福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突し高校生が死亡した事故で、バスの運転手は、「クッションドラムに乗り上げた」という趣旨の話をしていることが、捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】「クッションドラムに乗り上げた」68歳運転手磐越道で高校生1人死亡､20人重軽傷のバス事故ブレーキ痕なく、ガードレールに突っ込んだか事故があったのは福島県郡山市の磐越道の上り線で、きのう