プロボクシング元世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（43＝フィリピン）が今年後半にオーストラリアで、元WBO世界バンタム級王者ジェーソン・モロニー（35＝オーストラリア）を相手に再起戦を計画していると、米リング誌が6日（日本時間7日）に報じた。ドネアは19年11月、22年6月と井上尚弥（大橋、現世界スーパーバンタム級4団体統一王者）に2連敗。25年6月にWBA世界バンタム級暫定王座を獲得したが、同年12月に正規王者・堤