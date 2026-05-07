俳優の工藤阿須加（34）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の農園で育てている野菜の様子を公開した。【写真】「ええ男やなぁ」栽培中の畑での近影を公開した工藤阿須加2021年から本格的に農業に取り組み始め、現在は俳優業との“二刀流”に挑んでいる工藤は、「早く皆さんに伝えたい新しい作品もまたまだありますが、告知を必ずするのでそれまでお楽しみに」と書き出し、「そして野菜達も元気元気 たくさんの方の