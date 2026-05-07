確定した刑事裁判をやり直す「再審」について、制度の見直しを盛り込んだ改正案を国会提出の前に審査する自民党内での議論が7日午後、大詰めを迎えます。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案は、法相の諮問機関である法制審議会での議論をもとに法務省が作成し、自民党内での審査が行われ、一部の議員からの反発を受けて、法務省側が先月15日に修正案を示しましたが、異論が相次いでいました。こうした中、7日午後2時からの自民党