【ワシントン共同】米NBCテレビは6日、トランプ政権がホルムズ海峡で船舶通過の支援措置を停止したのは、事前説明なく開始したことに激怒したサウジアラビアが、同国の空軍基地使用や領空通過を許可しないと米軍に通知したためだと報じた。サウジ以外の湾岸諸国にも事前連絡していなかったという。支援措置は4日に開始し、トランプ大統領は5日に停止を表明。イランと「最終的な合意に向け大きな進展があった」ためと主張したが