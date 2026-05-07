アメリカとイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとアメリカメディアが報じました。ただ、イランメディアは否定的な見方を伝えています。ニュースサイト「アクシオス」は6日、アメリカがイランとの戦闘終結に向け覚書を準備し、合意に近づいていると報じました。覚書は14項目で、イランが核濃縮の一時停止を約束することや、アメリカがイランへの制裁を解除することが含まれるとしています。アメリカとイランの双方が戦闘終