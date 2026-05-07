岩手県八幡平市の山林で女性の遺体が見つかり、女性はクマに襲われた可能性があるとみられています。6日午後7時ごろ八幡平市西根（にしね）で山菜採りで山に入った60代の女性が行方不明になっていると家族から警察に通報がありました。けさから警察や地元の消防団が付近を捜索し午前8時過ぎ女性の遺体が見つかりました。警察によりますと遺体には顔などにひっかき傷がありクマに襲われた可能性があるということです。警察は遺体は