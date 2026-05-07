7日朝の東京株式市場で、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新し、6万2000円を超えました。大型連休明けの7日朝の日経平均株価は大幅に上昇し、上げ幅は3400円を超えて、初めて6万2000円台に乗せました。アメリカとイランが、戦闘終結に向けて合意間近であると報じられたことで、ニューヨーク株式市場では株価が急騰しました。これを受けて東京株式市場でも、中東情勢が収束することへの期待から、株価が押し上げられた形です。