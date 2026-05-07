京都府南丹市で、小学生の息子を殺害し遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、事件の直前、車の中で2人の間にトラブルが生じ、殺害に至ったとみられることがわかりました。6日に再逮捕された京都府南丹市の会社員・安達優季容疑者は3月23日の朝、自宅近くの公衆トイレで、息子の結希くんの首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。安達容疑者は事件当日の朝、結希くんと車で小学校に向かった後、そのまま降ろさず