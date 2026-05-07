俳優高知東生（61）が7日までにXを更新。生活協同組合「コープみらい」の配送委託先の従業員が宅配サービス中に車内で排尿し、顧客の冷蔵商品を汚損させた件について私見を述べた。高知は「コープ生協の事件。さすがにトラウマ級の驚き」と言及。「被害に遭った人はもっと衝撃だっただろうけど」とおもんぱかった上で、「ただ本当にトイレに行く時間もない労働環境だとしたら、これをきっかけに従業員の人に聞き取りをして見直して