2024年から3年連続で5％以上と高い水準で推移する春季賃上げに新卒初任給の引き上げなど、賃上げラッシュとも言える状況が続いています。【漫画】賃上げラッシュの中、一向に昇給しない私（全編を読む）その一方「世間では賃金アップのニュースばかりだけど、ウチは全然増えないんだけどな…」と全く実感が持てない人も少なくありません。「ウチの会社のお給料は全然増えない」そのガッカリ理由を聞いてきました入社以来、大して変